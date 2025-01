Bergamonews.it - Via libera della Consulta ai quesiti sul lavoro, la Cgil Bergamo: “Una battaglia importante”

La Corte Costituzionale ha dichiarato nella sera di lunedì 20 gennaio l’ammissibilità dei quattroreferendari proposti dallasulle maggiori tutele del.Su quell’iniziativa referendaria e sull’impegno necessario ora prima del voto, interviene Marco Toscano, segretario generaledi.“Era il 25 aprile di un anno fa quando, anche acome nel resto del Paese, avevamo dato il via a una nuova iniziativa referendaria, con la raccolta firme a sostegno dei quattro referendum sui temi del– il commento di Toscano -. Al centro c’erano la tutela contro i licenziamenti illegittimi, il superamentoprecarietà, la sicurezza nelin appalto, temi articolati in quattro proposte pensate per smontare alcune delle leggi che hanno portato a un mondo deltroppo precario.