Sport.quotidiano.net - Ravenna, con gli arancioni la sfida verità. Piove una tegola: 3 giornate a Lordkipanidze

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mentre sale la tensione per il big match di domenica al Benelli quando, di scena, ci sarà la Pistoiese, sulè caduta ieri ladella squalifica per 3di. Il centrocampista georgiano – espulso contro il Tuttocuoio – è stato appiedato dal giudice sportivo "per avere attinto con uno sputo al volto un calciatore avversario". Al club giallorosso è stata invece comminata una ammenda di 500 euro "per avere propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco un cestino pieno di rifiuti in seguito a un atteggiamento provocatorio di un calciatore avversario". Mister Marchionni assegnerà verosimilmente la prima maglia da titolare ad Ilari, mentre si profila un nuovo forfait per Venturini (schiena), che anche ieri si è allenato a parte. Notizie incoraggianti sul fronte del tesseramento dell’attaccante Zagré.