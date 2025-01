Lanazione.it - Pistoiese-Ravenna, che scintille. Sfida verità nel segno dei ricordi

Un duello combattuto anche e in gran parte fuori dal campo, dal quale soltanto una delle squadre uscirà vincitrice. Quella in programma allo stadio Bruno Benelli tra, oltre ad essere ladi cartello della ventunesima giornata del Girone D, sarà per i romagnoli un modo per regolare i conti col passato. Riavvolgiamo il nastro e torniamo alla primavera scorsa, quando la compagine giallorossa era in piena bagarre per il primo posto in campionato assieme al Carpi, in vantaggio di appena due punti. L’esclusione dal campionato della squadra arancione, concretizzatasi a metà aprile, rivoluziona la classifica del girone D, facendo scivolare ila quattro lunghezze dalla capolista. Un divario troppo grande per poter essere colmato con sole quattro partite da giocare, col Carpi che a fine anno festeggia la promozione in Serie C e ilcostretto a leccarsi le ferite.