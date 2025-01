Lettera43.it - Perché in Germania ci saranno elezioni anticipate

I tedeschi torneranno alle urne il 23 febbraio 2025, chiamati a eleggere (con due voti) 630 deputati del Bundestag e, tramite di essi, un governo e il cancelliere. Lo faranno in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, prevista per l’ultima parte dell’anno. Questoa dicembre è caduto il governo di coalizione guidato da Olaf Scholz, cancelliere federale dal 2021.La fine della coalizione semaforo da tre anni al governoChristian Lindner e Olaf Scholz (Getty Images).Dalla fuoriuscita dalla ‘ semaforo’ del ministro delle Finanze Christian Lindner, che Scholz ha sollevato dall’incarico a inizio novembre dopo mesi di attrito, il cancelliere era rimasto alla guida di un governo che non aveva più la maggioranza al Bundestag. E così, con il dichiarato obiettivo di aprire la strada a, sapendo che non l’avrebbe ottenuta, ha chiesto la fiducia al parlamento di Berlino.