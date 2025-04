Meloni dal mercante Usa tra armi Cina e acquisti di gas

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue

Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli ...

Meloni corre da Trump per uno sconto, il presidente Usa chiederà un segnale su Pechino

Giorgia Meloni arriverà a Washington il 16 aprile, con un’agenda diplomatica ricca di sfide. Il giorno successivo, la premier italiana sarà ricevuta alla Casa Bianca con un obiettivo ambizioso: ...

Dazi Usa, Meloni: “Scelta sbagliata, ma non è catastrofe che alcuni raccontano”

(Adnkronos) – I dazi Usa voluti da Donald Trump rappresentano "un altro problema che dobbiamo risolvere, ma non è la catastrofe che alcuni stanno raccontando". A rassicurare è la premier Giorgia ...

Secondo ilmanifesto.it: Meloni dal mercante Usa tra armi, Cina e acquisti di gas - Usa (Politica) Dio, Patria e Dazi. Il vulcanico Donald a modo suo è un innovatore e rimaneggia la classica triade della destra. L’uomo, del resto, è senza dubbio molto più mercante che Family Man: «Da ...

Lo riporta ilmanifesto.it: Il dono di Meloni al gangster Trump: spesa militare al 2% del Pil - Usa (Economia) L’aumento della spesa militare e per la «sicurezza» di almeno 11 miliardi di euro in più all’anno è un dato acquisito per il governo. «Presto ci sarà una comunicazione ufficiale da part ...

Secondo money.it: L’incontro Trump Meloni ci costerà 8 miliardi in armi (ma con un trucco) - Giorgia Meloni giovedì incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca: pronto uno scostamento di bilancio per portare la spesa militare al 2% del Pil, ma la spesa di 8 miliardi potrebbe non essere reale.