The Couple Ilary rivela la promessa di Antonino in caso di vincita la replica del concorrente

Couple, Ilary Blasi riprende Antonino Spinalbese: "Hai detto che se vinci mi offri una cena", la replica del concorrenteThe Couple, Antonino si trova in gara con Andrea. La coppia è stata formata nella prima puntata andata in onda lunedì scorso. I due concorrenti hanno già vinto diverse chiavi nella scorsa puntata e dunque sono tra i primi ad avvicinarsi alla vittoria. Chi riuscirà a portare a casa un milione di euro?Leggi anche The Couple, prime tensioni. Una concorrente sbotta: "Non ci sto"Il botta e risposta in diretta tra il concorrente e la conduttrice"Hai detto che se vinci mi offri una cena" ha esordito divertita la conduttrice. Antonino replica: "Ce la faccio?", "Hai detto che se vinci mi offri una cena, spero almeno a base di pesce neanche la pizza" chiarisce Ilary Blasi. "Arriva direttamente lo squalo a tavola" commenta ironico Antonino e poi chiarisce: "Gli altri 500 li mette Andrea".

