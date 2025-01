Sport.quotidiano.net - OraSì, la svolta in 4 giorni. Finalmente Tyrtyshnyk

Come cambiare la stagione in soli quattro. La seconda vittoria consecutiva ha permesso all’di compiere un bel salto in classifica, lasciando a sei punti l’ultimo posto. La squadra è ancora in zona playout e dovrà soffrire fino all’ultimo, ma le due iniezioni di fiducia avute con San Severo e Chieti daranno una nuova carica e libereranno un po’ la mente dai brutti pensieri. Altro dato importante è che anche gli episodi iniziano a girare a favore, perché non bisogna dimenticarsi che l’non ha mai preso delle ‘imbarcate’ da trenta punti, perché spesso ha perso per situazioni sfavorevoli che si sommavano ai suoi demeriti. Chissà che non si sia invertita la rotta, come chissà chenon possa essere diventato quell’elemento importante in grado di essere decisivo come lo è stato nelle ultime due gare, segnando l’ultimo canestro.