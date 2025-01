Ilnapolista.it - Ora Conte deve avviare la terza fase: uscire indenne dalle voci maniaco-ossessive di calciomercato

OraladiOra Antoniofare un altro colpo da fuoriclasse. Dopo aver determinato l’arrivo di calciatori internazionali decisivi come McTominay, Lukaku e Neres, dopo aver rivitalizzato gli scudettati depressi come Di Lorenzo, Meret, Olivera, Anguissa, Politano e Juan Jesus, dopo aver risposto sul campo all’addio di Kvara, orala.Il coach british-pugliese – a novembre detestato da parte dell’ambiente e oggi osannato come capopopolo –di. Non sono solo quelle in entrata per la difesa o per il post Kvicha, ma ci sono quelle in uscita su Raspadori e Ngonge.tenere compatto il gruppo plasmato dalla sua classe e leadership prima di una sfida molto importante per dare avvio alla corsa a due contro l’Inter.