Zonawrestling.net - NXT 21.01.2025 Il cammino oscuro

Leggi su Zonawrestling.net

Ciao Bro di Zona Wrestling, mercoledì di pioggia, forse Thorpe ha fatto la danza apposita del suo popolo per invocarla, vediamo se gli porterà fortuna contro The Ruler. Prevista anche una difesa dell’altro titolo principale dello show, Tony D’Angelo dovrà vedersela con Ridge Holland ancora in cerca di una redenzione che non arriverà mai, forse. Ah sì dimenticavo il rematch tra i 2 figli d’arte per l’Heritage Cup. Partiamo e guarda chi c’è al tavolo di commento, l’uomo del momento conosciuto come Corey Graves, che si dichiara felice di stare a NXT dove è la passione che contaNXT North American Championship Match: Tony D’Angelo(c)(W/The Family) vs Ridge Holland (3,5 / 5)L’entrata in scena del Don sembra tutt’altro che quella di un campione secondario, il titolo Nordamericano grazie a chi l’ha tenuto alla vita ha incrementato il suo prestigio, NXT è forse l’unico show con 2 titoli massimi.