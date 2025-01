Ilfattoquotidiano.it - Neonata Cosenza – L’allarme, i posti di blocco ovunque e poi il ritrovamento. I rapitori stavano festeggiando

Unadi appena un giorno rapita da una donna che si è finta infermiera per farsi consegnare la bambina dalla madre e dalla nonna. Un video riprende la scena della piccola tenuta in braccio dalla finta puericultrice mentre si allontana indisturbata dalla clinica “Sacro Cuore”, al centro di. In particolare, dalle immagini, registrate da una telecamera interna della clinica, si vede ciò che è successo nel corridoio della struttura: la donna con le treccine si avvicina a un ovetto da neonato, raggiunta subito dopo da un uomo con un cappellino in testa. I due cercano di mettere la piccola nell’ovetto ma non riuscendovi si allontanano, lei con la bambina in braccio e lui con l’ovetto in mano.La piccola non viene riportata in stanza. La madre e la nonna si preoccupano, chiedono informazioni alle infermiere del reparto e scoprono il rapimento.