Mister Movie | IT | Welcome to Derry sarà Un Prequel Oscuro con Morti Inattese e Pennywise Sempre Più Terrificante

IT:to, la seriedell’universo di Stephen King, promette di mantenere la sua reputazione di orrore e violenza anche nella sua trasposizione televisiva. I fan della saga possono già prepararsi a un’altra dose di terrore, poiché i bambini nel mondo di IT non sono mai stati veramente al sicuro, e questa volta la situazione non cambierà.IT:toconferma quantoletalenella serieSecondo quanto rivelato dal direttore del casting Rich Delia, noto per il suo lavoro nei film IT e IT Capitolo Due, alcuni dei giovani protagonisti non sopravviveranno nella serie, con la minaccia diche si farà ancora più concreta e mortale.Un Cast Giovane ma a RischioDelia ha discusso delle difficoltà incontrate nel trovare il nuovo gruppo di attori per interpretare i membri del Losers Club nella serie, ma ha anche sottolineato l’importanza di restare fedeli all’intensità dei personaggi.