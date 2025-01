Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Twisters Lee Isaac Chung dirigerà il film di fantascienza The Traveler

Ilpremio Oscar Lee, noto per il suo acclamato Minari e il recente sequel, è stato scelto per dirigere The, un adattamento cinematografico del romanzo di Joseph Eckert.The: LeePronto a Dirigere il NuovoSci-Fi per Skydance Mediaclass="wp-block-heading">Il progetto, prodotto da Skydance Media, è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo e non ha ancora una data di uscita ufficiale.Un’odissea familiare e fantascientificaSebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nelo, fonti come Deadline descrivono Thecome “un dramma familiare intimo che si espande in una vasta odissea fantascientifica”. Il romanzo segue Scott Treder, un biologo di 47 anni che inizia a sperimentare salti involontari nel tempo, un’esperienza che promette di intrecciare temi personali con elementi epici e di esplorazione temporale.