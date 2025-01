Anteprima24.it - Minacce all’Italia ‘indenne’ e sopralluogo a Sinagoga di Napoli: cosa dice l’indagine sull’uomo Isis

Tempo di lettura: 2 minutijihadistesu Telegram, da parte di un soggetto ancora ignoto, rimarcando come qui non sia ancora successo nulla. E undi 20 minuti a, in via Cappella Vecchia, dove ha sede la. C’è anche questo nell’inchiesta della Procura di, sfociata nell’arresto di Mourad Firaoun, 34enne marocchino, accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale.L’uomo è sospettato di essere affiliato all’, e viveva a San Giuseppe Vesuviano. Secondo la Digos napoletana, lo scorso 20 ottobre avrebbe effettuato unalla. Cinque giorni prima, avrebbe ricevuto un messaggio su Telegram. Il mittente sembra un conoscente. Allude al loro ultimo incontro, risalente nel tempo. E accennando a una possibile venuta in Italia, promette di farlo da invasore.