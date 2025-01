Ilrestodelcarlino.it - Lucarelli condannata: "Per Bibbiano diffamò lo psicologo Foti"

L’influencer Selvaggiaè stata dichiarata dal tribunale civile di Torino responsabile per diffamazione a mezzo stampa verso Claudio, lofondatore della onlus ‘Hansel e Gretel’ assolto in via definitiva l’anno scorso nel rito abbreviato del processo ‘Angeli e demoni’ sui presunti affidi illeciti di bambini a. Si tratta di un articolo pubblicato il 21 novembre 2021 sul quotidiano ‘Il Domani’, intitolato ‘La sentenza di Reggio Emilia., la condanna dicancella il metodo degli ostetrici dei ricordi’. Il pezzo era uscito all’indomani della sentenza di primo grado che lo condannava a 4 anni, poi ribaltata in Appello in un’assoluzione che è stata confermata anche in Cassazione. La sentenza prevede chesia risarcito con 30mila euro.è stataa pagare a- in solido con l’allora direttore responsabile e l’azienda editoriale - 25mila euro per il danno non patrimoniale.