Lorenzo Sonego | Non ho rimpianti ho dato tutto quello che avevo Ora si continua a lavorare

è uscito di scena a testa alta da questi Australian Open 2025. La sconfitta in quattro set contro Ben Shelton nei quarti di finale è stata onorevole, anche perché nel corso dell’incontro il piemontese ha fatto vedere i miglioramenti del proprio tennis. Presente in conferenza stampa, il nostro portacolori ha espresso le proprie sensazioni a riguardo.“Sono contento dell’atteggiamento e di come ho vissuto il match. Finisco che non ho nessun rimpianto, un percorso molto importante, ci tenevo a dare il 100%. Ci sono dei miglioramenti nel mio tennis e quindi sono felice. Si possono migliorare ancora dei dettagli nel gioco, a livello tattico, specialmente la risposta. Penso di essere sulla buona strada. Ci sono dei margini“, ha raccontato l’azzurro.Parlando nello specifico del match: “Tolto il servizio, diciamo che il gioco loin mano io.