Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: primo set a senso unico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa detto che Deè stato bravo a non rendere ancora più pesante il passivo di un set a, per il momento, ci rassicura sul suo stato di salute. C’erano preoccupazioni dopo quanto accaduto contro Rune.6-3 Battuta vincente al centro.si aggiudica ilset in 38 minuti.40-15 Servizio esterno e diritto lungolinea vincente in avanzamento.30-15 Servizio, diritto e rovescio incrociato vincente per l’azzurro in campo aperto.15-15 Servizio al centro e diritto incrociato vincente dell’italiano.0-15 Servizio e diritto di. Resta in campo il passante di rovescio lungolinea di De. L’azzurro l’aveva battezzata fuori.5-3arriva in ritardo e mette in rete il diritto.40-15 Scappa via il diritto al n.8 in uscita dal servizio.