Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 3-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break per l’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Largo il rovescio incrociato di De.30-30 Servizio al corpo e rovescio lungolinea vincente per il n.1.15-30 Battuta vincente al centro.0-30 Altro scambio lunghissimo. Largo il rovescio in back in avanzamento del. In questo game sinora non ha trovato la prima di servizio.0-15 Largo il diritto incrociato deldal centro.3-1di. Scambio superiore ai 20 colpi, Desbaglia il rovescio incrociato. L’azzurro l’ha preso per sfinimento.40-Acomanda di diritto da fondo campo, sbaglia la direzione dell’attacco, ma il passante di diritto dell’o finisce in rete.40-40 Largo il rovescio lungolinea del n.8.A-40 Scappa via il rovescio centrale di.40-40 Deha forzato la seconda, in rete la risposta di rovescio dell’azzurro.