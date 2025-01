Ilgiorno.it - Lazza di prende il Forum di Assago: maxi show, scaletta da 37 brani e un palco a forma di diamante

Leggi su Ilgiorno.it

Milano –conquista l'Unipoldi, per una delle ultime tappe del suo nuovo tour, con unofatto per stupire. Unapensata per le grandi occasioni, composta da 37(ma solo quando non ha ospiti sul) e un occhio di riguardo all'ultimo album dato alle stampe, quel 'Locura' certificato triplo disco di platino. "Ho voluto pensare a qualcosa di diverso per questo tour - ha raccontatoprima di salire sul- a cominciare dal fatto che questa volta con me non c'è una band. Il concerto è quasi uno Spotify, però dal vivo. L'idea era proprio quella di non replicare niente, a cominciare dalche allo scorso giro era bello ma semplice. Volevo dare precedenza ad altro e giocarmela sull'aspetto estetico". LoL'idea si è presto trasta in pratica, con unè unopensati per stupire.