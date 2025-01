Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Ultras, la procura Figc pronta a sentire Calhanoglu, Inzaghi e Calabria. Cosa rischiano i tesserati di Inter e Milan

Il 4 marzo comincerà il processo con rito abbreviato ai vertici delle curve di. Gli imputati sono Marco Ferdico e Andrea Beretta della Nord, Luca Lucci della Sud, e tutti gli arrestati il 30 settembre nell’ambito della maxi indagine “Doppia curva” condotta da Polizia e Guardia di Finanza sui rapporti tra tifo e criminalità organizzata. Anche il fronte sportivo è però pronto a mettersi in moto per accertare eventuali illeciti compiuti daidei due club. Iltore della, Giuseppe Chiné, sta infatti prendendo visione dei verbali d’rogatorio dei calciatori finiti al centro dell’sui rapporti tra società calcistiche edelle rispettive curve.Nei prossimi giorni, scrive la Gazzetta dello Sport, saranno ascoltati nuovamente calciatori come Hakane Davide, ma anche Simone, il vicepresidente dell’Javier Zanetti e il presidente Giuseppe Marotta.