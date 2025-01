Liberoquotidiano.it - "I migliori cervelli della sinistra si sono scatenati": la lista di chi usa le balle per infangare Musk

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E in cima all'agenda ovviamente c'è ancora l'insediamento di Trump. O meglio, le polemiche esplose per il gesto di Elonsubito bollato dallacome "saluto romano". E così, come sottolinea Capezzone, "i" sicontro il fondatore di Tesla per attaccarlo e con lui attaccare Trump. Un gioco sporco peril day-one di Trump. Poi spazio anche al tema dell'Autonomia con il referendum bocciato dalla Consulta che ha mandato completamente in tilt lache adesso rischia grosso. Insomma, una delle battaglie identitarie di Schlein e dei progressisti sta naufragando nel nulla. Sempre nella rassegna di Capezzone, tornando a Trump, un'analisi anche di quanto potrebbe accadere sul piano economico nei prossimi mesi.