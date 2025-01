Ilfattoquotidiano.it - Ferrovie del sud est a Fs: atto illegittimo per il Consiglio di Stato. E ora la storia si ripete

Ildiha stabilito, nell’agosto del 2024, che i 70 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2016 per il salvataggio didel sud est (all’epoca in regime di commissariamento dopo il crac) e il trasferimento di Fse adellosono stati atti illegittimi. Fse è la seconda rete ferroviaria italiana con 1.400 km di rete, dopo Rfi. Il ricorso delle società “Arriva Italia”, Ferrotramviaria e Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Cotrap) contro Mit e Fsi èaccolto perché i giudici hanno ritenuto illegittimi sia il trasferimento delle Sud Est adellosia il finanziamento di 70 milioni di euro in quanto aiuto dinon autorizzato dalla Ue.Il trasferimento di Fse a Fs è avvenuto in violazione dei principi di concorrenza in quanto attuato senza gara.