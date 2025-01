Formiche.net - FdI o Pd? A chi il bastone di Cavour. Il commento di Sisci

Forse c’è un dato di fondo che bisognerebbe computare nelle scelte politiche italiane ed europee, detto molto brutalmente, come forse nessun diplomatico farebbe: gli Stati Uniti non si fidano dell’Unione europea al di là del presidente attuale Donald Trump. Non si fidano perché l’Ue ha sempre avuto e ha un rapporto di non complicità con gli Stati Uniti.Il Giappone ha dichiarato guerra agli Usa nel 1941 ma poi si è piegato a una costituzione dettata dagli americani. Ha sfidato il primato tecnologico e industriale statunitense negli anni ’80 ma poi, perso il confronto, si è rimesso sotto l’ala di Washington. Ha cercato un rapporto privilegiato con la Cina nel primo decennio del secolo, ma dopo l’incidente del 7 settembre 2010 (quando un peschereccio cinese speronò un battello della guardia costiera nipponica) è stato in prima fila con gli Stati Uniti in un rapporto muscolare con la Cina.