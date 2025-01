Ilrestodelcarlino.it - Esselunga a Modena, apre l’iper di ‘Falce e Carrello’ dopo 25 anni

, 22 gennaio 2025 – È stato inaugurato in via Canaletto, a, il market simbolo della lunga battaglia di Bernardo Caprotti per affermarein aree storicamente presidiate dalle coop. Previsto un parcheggio multipiano e palazzine di edilizia sociale. “La lezione di questa storia? Non auguro a un amministratore pubblico di trovarsi in mezzo, quando due privati si contendono un business importante”. Così l’ex sindaco diGiorgio Pighi rievoca, con sereno distacco e garbata ironia, una vicenda a dir poco tormentata che ha tenuto banco per un quarto di secolo, conclusa solo ieri con l’apertura del nuovo supermercato diin via Canaletto. Oggi l’ex primo cittadino è un osservatore esterno, ma è stato parte in causa: nel 2010 il Comune querelò l’azienda lombardaun attacco pesante, poi tutto finì in prescrizione.