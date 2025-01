Ilgiorno.it - Edoardo Tizzanini è il miglior chef italiano under 30. Grazie a un carciofo

Per fare tutto ci vuole un fiore, cantava Sergio Endrigo. Per spalancare le porte dell’alta cucina, invece, ci vuole un. Un cuore di, anzi, come da nome del piatto che ha permesso adi conquistare l’accesso alla fase finale della ‘San Pellegrino YoungAcademy Competition’, prestigioso concorso gastronomico internazionale riservato a giovanitra i 18 e i 30 anni, Ventinovenne fiorentino, sousnel prestigioso ristorante tristellato Da Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo,ha vinto la fase regionale Italia che si è svolta alle Officine del Volo di Milano, superando altri 9 talentuosi giovani. Il prossimo novembre, sempre a Milano, rappresenterà dunque il nostro Paese alla Grand Finale che mette di fronte i 15 vincitori delle varie regioni e Paesi in cui è suddiviso il concorso internazionale.