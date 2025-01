Quifinanza.it - Disdetta del canone Rai in scadenza, pochi giorni per richiederla

Leggi su Quifinanza.it

C’è tempo solo fino al 31 gennaio per ladelRai. La tassa tanto odiata torna a bussare alla porta del 2025 e, come ogni anno, si cerca il modo per non doverla pagare. Perché sì, è possibile non pagarla, ma ci sono dei requisiti e delle tempistiche da rispettare. Per evitare il pagamento di 90 euro l’anno non c’è più molto tempo.I casi di esonero delRaiI casi di esenzione delRai sonoe molto specifici. Per tutti gli altri, ilRai è un’imposta sulla detenzione della televisione ed è obbligatorio per chiunque detenga uno o più apparecchi elettronici per la ricezione dei programmi televisivi.Quali sono? Il più noto è quello relativo all’esenzione per chi ha più di 75 anni e un reddito basso. I requisiti sono:avere più di 75 anni;avere un reddito annuo complessivo, insieme a quello del coniuge, non superiore a 8.