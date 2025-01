Tpi.it - Delitto di Novi Ligure, Omar Favaro a processo per violenze all’ex moglie

, l’uomo condannato a 14 anni di reclusione per ildi, tornato in libertà nel 2010, deve fronteggiare ora un nuovoda imputato. È accusato di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex, che si è costituita parte civile.La Procura di Ivrea, in provincia di Torino, gli contesta botte, insulti, minacce e violenza fisica e psicologica nei confronti della donna: in tutto una ventina di episodi, che sarebbero avvenuti tra il 2019 e il 2021.L’exha raccontato agli inquirenti di essersi sentita rivolgere frasi come “Ti sfregio con l’acido” e “Ti riduco in sedia a rotelle”.Ieri, martedì 21 gennaio, si è tenuta l’udienza preliminare delal tribunale di Ivrea. Secondo quanto riferisce l’Ansa, sono in corso delle trattative tra le parti che potrebbero portare a riti alternativi.