Come affrontare le difficoltà scolastiche

Un corso per insegnare ai genitori a far fronte alledei figli. Il primo febbraio inizieranno le lezioni dalle 10 alle 12,30 a Spazio Alberica proposte dall’associazione ’Mandorla’ in collaborazione con lo studio logopedico Gattini e lo studio ’Zefiro’. In programma sei incontri fino al 15 marzo con psicologi, logopedisti, insegnanti. Nelle lezioni saranno affrontati temi sulle modalità di intervento, sui processi di apprendimento, sui linguaggi, sui piani didattici personalizzati e sugli strumenti compensativi. Il primo febbraio interverrà la psicologa Roberta Zanello su ’Dsa e Adhd’. l’8 febbraio la stessa Zanello interverrà su ’Le emozioni dietro al processo di apprendimento e la loro importanza nel rapporto con i genitori’. Valentina Gattini ed Enrico Benfatto, logopedisti, parleranno il 15 febbraio su ’Linguaggio e apprendimento in un legame indissolubile’.