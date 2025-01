Oasport.it - Calcio a 5: Italia, i convocati per Bielorussia e Finlandia. Inizia la strada verso Euro 2026

La lungache porta aglipeidia 5 è ufficialmenteta per l’del ct Salvo Samperi, il quale ha reso note le convocazioni per le sfideli del Gruppo 2, prima contro lae poi contro la.Match inaugurale in casa, a Catania, il prossimo 30 gennaio alle ore 20 contro i bielorussi, poi il duello contro i finnici, a Vantaa il 4 febbraio alle 18.Lo staff tecnico ha scelto di selezionare 17 giocatori: 3 portieri e 14 elementi di movimento. La novità è Lucas Braga, della L84 Torino, mentre il ritorno in gruppo è quello di Antonio Molaro, del Petrarca. Di seguito l’elenco completo dei, guidati dal capitano Carmelo Musumeci che per la contesa contro lasarà “profeta in patria”, al pari del ct Samperi.Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Fabio Tondi (L84 Torino);Giocatori di movimento: Venancio Cini Baldasso (Feldi Eboli), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Lucas Braga (L84 Torino), Giuliano Fortini (L84 Torino), Murilo Schiochet (L84 Torino), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Michele Podda (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Italo Rossetti (SC Braga), Julio De Oliveira (Ecocity Genzano), Matheus Barichello (Italservice Pesaro), Antonino Isgrò (Roma 1927), Antonio Molaro (Petrarca).