Bonus Sar da 1 000 euro per i disoccupati come richiederlo nel 2025

Rinnovato anche nelilSar (Sostegno al reddito): si tratta di una indennità economica una tantum, fino a 1.000lordi, riservata aiche abbiano da poco concluso contratti in somministrazione.I lavoratori, cioè, devono essere stati dipendenti di agenzie per il lavoro avendo prestato la loro opera presso società terze. La misura viene erogata dal Fondo Formatemp.A chi spettaIlSar è richiedibile sia da chi abbia avuto un contratto a tempo determinato che indeterminato. Valgono anche i contratti di apprendistato.Ci sono delle condizioni stringenti, ovvero essereda almeno 45 giorni e, alternativamente:avere maturato almeno 110 giorni di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi;avere maturato almeno 90 giorni di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi;avere concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (Mol)da articolo 25 del Ccnl delle Agenzie per il lavoro.