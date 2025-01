Lanazione.it - "Beauty Queen 2025": pronti per eleggere la drag queen più talentuosa della Toscana

Firenze, 22 gennaio– Il prossimo 2 febbraio alle 21, il Teatrino Cralia di via Bibbiena 21 ospiterà l’evento “”, una serata all’insegna dello spettacolo esolidarietà, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Rifugio del cane di Pistoia”. A condurre la manifestazione, dedicata alla selezione delleche parteciperanno poi al contest nazionale di giugno, sarà Ivana Tram, da sempre impegnata nella sensibilizzazione sui temi dell’inclusione ed in iniziative di beneficenza a favore degli animali in difficoltà. «La più bella d’Italia selezione– spiega Ivana Tram - è l’evento che permetterà dilae la elegantnostra regione, due miss che poi potranno partecipare alla finale nazionale il prossimo 21 e 22 giugno, in occasione deland Friends Festival, l’evento più importante e di richiamo del mondo