Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, Cacchiarelli vince la battaglia: annullate le ultime 27 multe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Recanati (Macerata), 22 gennaio 2025 – Vittoria su tutti i fronti per Euro, agricoltore di Sambucheto di Montecassiano, che ha ottenuto l’annullamento di tutte le 27ricevute con l’installato nel 2023 in località Romitelli, lungo la strada Regina a Recanati. L’ultima sentenza a suo favore è recente e riguarda 12dal giudice di pace. Le sanzioni erano state emesse nel giro di poche settimane, creando un caso che ha attirato l’attenzione dei media. Nel settembre 2023,aveva già ottenuto un primo parziale successo quando la prefettura di Macerata aveva annullato 15 delle 27, motivando la decisione con il fatto che le sanzioni erano state notificate oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge. Leerano tutte per eccesso di velocità, superando i 70 chilometri orari, ma la parte fondamentale della vicenda è che l’non era stato omologato o verificato come richiesto dalla legge.