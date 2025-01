Zonawrestling.net - WWE: WWE World in programma a Las Vegas per WrestleMania 41

Durante la settimana che precede, la WWE è solita organizzare degli eventi speciali per il WWE Universe. Quest’anno, in occasione di41, è stata annunciata una nuova convention, che avrà luogo a Las, Nevada. La federazione di Stanford ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella , promettendo ai fan un’esperienza unica di ben cinque giorni. Lo Showcase degli Immortali si terrà quest’anno all’Allegiant Stadium di Lasil 19 e 20 di aprile, ma l’esperienza WWEcomincerà all’inizio della settimana, permettendo così al WWE Universe di vivere degli eventi indimenticabili e unici nel loro genere. Tra questi, un palco centrale che ospiterà le discussioni con le principali superstar WWE, registrazioni di podcast in diretta, vendite in diretta di autografi tramite Fanatics Live, e la possibilità per i fan di incontrare le loro superstar preferite di persona, scambiando qualche parola con loro.