Puntomagazine.it - Vallo di Lauro (AV) – Violazioni in materia ambientale: i Carabinieri sequestrano due officine e denunciano i titolari

Leggi su Puntomagazine.it

indihanno volto dei controlli al fine di contrastare la gestione illecita di rifiutiIdel Nucleo Forestale di Marzano di Nola, nell’ambito delle attività di controllo per il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, hanno denunciato idi due/autolavaggi deldi.Le verifiche, condotte in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno evidenziato diverse irregolarità. Le attività erano sprovviste delle autorizzazioni ambientali necessarie, non erano iscritte al S.U.A.P. comunale e risultavano prive dei titoli richiesti per la gestione delle acque di prima pioggia e per la valutazione dell’impatto acustico. All’atto del controllo, entrambe le imprese non disponevano di un layout aziendale idoneo per la gestione delle acque di scarico e non venivano esibiti i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), obbligatori per attestare lo smaltimento tramite ditte autorizzate.