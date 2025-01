Usa fuori dall’Oms grazia ai rivoltosi di Capitol Hill migranti | i primi ordini firmati da Trump

Leggi su Dayitalianews.com

aidie revoca deglisu intelligenza artificiale e auto elettrica. Il salvataggio di TikTok e la ‘promessa’ sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sono queste le prime azioni firmate dall’amministrazionegli Stati Uniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Dichiarazione di emergenza nazionale al confine meridionale. Stop allo ius soli e alla cittadinanza per chi nasce negli Usa. Cancellato anche l’accordo per il clima. Gliesecutivi diseguono gli impegni che il presidente aveva preso durante la campagna elettorale e il suo discorso parla di ‘età dell’oro’ in arrivo per l’America. Il presidente ha anche firmato laper idie revocato glidel predecessore Joe Biden su intelligenza artificiale e auto elettrica.