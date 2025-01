361magazine.com - The Kardashians: il trailer della sesta stagione

Leggi su 361magazine.com

In onda su Disney +Disney+ ha diffuso ildi Theche debutterà il 6 febbraio sulla piattaforma streaming, con nuovi episodi disponibili ogni giovedì. Le prime cinque stagioni sono in streaming in esclusiva su Disney+.Le Kardashian-Jenners tornano per un anno pieno di sfide, traguardi e nuove avventure. Con un futuro incerto e un passato che torna a tormentarle, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Kris dovranno fare affidamento l’una sull’altra, mentre rivestono i loro ruoli di mamme e donne in carriera, per superare gli ostacoli che si presentano nelle loro vite sempre più complicate.Ben Winston, socioFulwell 73, è l’executive producer insieme a Danielle King, Emma Conway, Elizabeth Jones ed Erin Foye. Anche Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner and Kylie Jenner sono executive producer.