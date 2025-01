Bergamonews.it - Sonia Bergamasco arriva a Bergamo: presenta il suo film su Eleonora Duse

. L’attrice e regista sarà ospite al Cinema Conca Verde giovedì 6 febbraio alle 20.45 in occasione dell’uscita del suo nuovodedicato a, “, The greatest”.La proiezione delverrà replicata, solo con la proiezione, venerdì 7 febbraio alle 18.30.A cent’anni dalla scomparsa dici accompagna in un’investigazione sull’attrice che ha cambiato il mestiere dell’attore per sempre ispirando Lee Strasberg, storico direttore dell’Actors Studio, e generazioni di attori. Come può una donna di cui rimangono unicamente unmuto e qualche foto e ritratto, essere ancora così influente? La Divina oltre il mito.Prevendite QUI “Sono certa che fare l’attrice mi abbia salvato la vita, che l’abbia resa vivibile – a tratti esaltante, comunque intensa, concreta, mia.