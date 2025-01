Lanazione.it - Sir Perugia, l’analisi del presidente Gino Sirci: "Potevamo andare sul 2-0 e la gara sarebbe cambiata"

Leggi su Lanazione.it

Ha perso di nuovo nella superlega maschile, anche se stavolta non è riuscita a tirare fuori gli artigli la Sir Susa Vim. La panchina lunga è servita a tamponare le assenze pesanti ma non a battere una Civitanova Marche che nel suo fortino è rimasta imbattuta. Messa alle spalle la sconfitta, ad una settimana dalle finali di coppa Italia, la buona notizia riguarda il centrale Roberto Russo che è tornato in campo dopo tanto tempo: "Sto bene! Per come è andata la partita c’è rammarico perché avevamo le potenzialità per fare un pochettino meglio. Ci siamo disuniti l’ultimo set, su questa cosa qui dobbiamo lavorarci perché sappiamo che adesso non siamo in un gran momento ma dobbiamo restare uniti. Ci aspetta una competizione molto importante quindi dobbiamo migliorare l’atteggiamento. Nella pallavolo a questi livelli si vince e si perde, però l’importante è rimanere uniti e pensare a migliorare questo aspetto".