Secondo hurrà per la Sammartinese

Seconda vittoria in altrettante partite per la, che si impone 5-3 sui laziali dell’Isola del Liri nella prima gara interna del campionato di Serie A2 a squadre: sotto gli occhi del primo cittadino, Paolo Fuccio, e del presidente regionale della Federbocce Francesco Furlani, Mussini e compagni hanno al meglio al termine di un match estremamente combattuto, contro un avversario di ottimo livello. Lafesteggia poi il 1°posto nel Trofeo Sassoli, gara nazionale a coppie di categoria A-B-C-D disputata sulle corsie della bocciofila Cerbara di Perugia: a portare a casa il successo sono stati Riccardo Campanelli e Federico Patregnani, che dopo aver regolato in semifinale i marchigiani Giuseppe Miloro e Alessandro Stia (Fontenera Ancona), hanno avuto la meglio su Valter Lavoratori e Mauro Cecconi (Bastia Umbra).