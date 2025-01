Ilrestodelcarlino.it - Riapre lo sportello Hera. E’ completamente rinnovato

Inaugurazione ieri in via Ricci a Pavullo dello, che torna operativo da oggi. Il servizio lascia infatti la sede temporanea di Palazzo Ducale, dove grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, era stato trasferito per permettere l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione. All’inaugurazione erano presenti Marco Impiglia, responsabile Customer Relationship Management del Gruppo; Massimo Vallicelli, assessore all’Ambiente del comune di Pavullo; e Lorenzo Checchi, presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano. I clienti e coloro che vi lavorano possono usufruire di spazi più comodi e accessibili ed è stata realizzata una nuova postazione che si aggiunge alle cinque precedenti. Gli orari saranno gli stessi da sempre osservati nella sede di via Ricci: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 8 alle 13,30; giovedì dalle 8 alle 16.