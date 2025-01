Abruzzo24ore.tv - Rapina in gioielleria a Ortona: titolare aggredito durante il tentativo di difesa

Chieti - Unaè avvenuta ieri sera, 20 gennaio 2025, intorno alle 19, presso la storicaPolidoro situata in via Cespa, nel cuore del centro storico di. Tre individui, con il volto parzialmente coperto e senza armi visibili, sono entrati nel negozio poco prima dell'orario di chiusura, approfittando della diminuzione di persone nelle vie circostanti. All'interno si trovavano il, Mario Polidoro, 59 anni, e sua moglie. Alla richiesta deitori di consegnare i gioielli, Polidoro ha tentato di reagire, scatenando una colluttazione. Purtroppo, ha avuto la peggio, riportando ferite al volto e alle braccia. I malviventi hanno poi sottratto numerosi gioielli, nascosti in rotoli sotto il bancone, e sono fuggiti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione.