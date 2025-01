Lopinionista.it - “Quanto manca? Anti-manuale dell’ultra trail di Lorenzo Tiezzi

La casa editrice Kdope è fiera di annunciare la pubblicazione di “?”, scritto dal giornalista e ufficio stampa. L’autore, cinquantaduenne e amante dello sport, tra luglio 2021 e aprile 2024 ha compiuto un’impresa straordinaria: completare cinque “Cento Miglia”, tra le gare di Ultrapiù impegnative al mondo. Tra queste, spicca la doppia partecipazione all’Adamello Ultra, una sfida estrema di 167 km con 11.500 metri di dislivello.ha voluto condividere la sua esperienza nel suo libro, ma non aspettatevi il tipicotecnico per vincere le gare, ma piuttosto un mosaico di riflessioni, aneddoti e consigli pratici per chi ama correre; una sorta di diario personale che dà consigli su come affrontare le camminate in montagna, e che racconta come la natura e il contatto con essa possa essere rilassante e d’ispirazione per chi, anche dopo aver raggiunto il traguardo, continua a correre senza fermarsi mai.