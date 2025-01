361magazine.com - Processo a Fabrizio Corona, Giorgia Meloni chiamata come parte civile

La notizia diffusa attraverso il legale della PremierSi sta svolgendo oggi, a Milano, 21 gennaio, ilper per diffamazione aggravata a carico die di un secondo imputato, Luca Arau per un articolo apparso a ottobre 2023, sul suo sito Dillingernews.it.A prendereanche la Presidente del Consiglio,, attraverso il suo legale Luca Libra.Nell’articolo si parlava di un “legame affettivo” tra la premier e il deputato di FdI Manlio Messina.Proprio i due,e Messina hanno denunciato l’ex re dei paparazzi. Ila carico diha preso il via oggi all’ottava penale, dopo la citazione diretta a giudizio per l’ex agente fotografico firmata dal procuratore Marcello Viola, dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Giovanni Tarzia.