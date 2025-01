Ilrestodelcarlino.it - Parcheggia l’auto a Foggia. Cannibalizzata in quattro ore

Va in Puglia a trovare i parenti e si trovacompletamente "" a seguito di un furto. Protagonista della brutta avventura è un 50enne di Lucrezia, imprenditore, che nei giorni scorsi si era recato aper far visita ai suoi genitori in occasione delle festività natalizie. Il tempo di trascorrere qualche ora insieme e poi la brutta sorpresa: la sua Peugeot 3008 GT Line, con interni in pelle,ta a poche centinaia di metri dall’abitazione dei suoi era sparita, rubata. Tutto avviene nello spazio di una serata. L’uomo arriva verso le 22 aregolarmentechiusa a chiave e sale in casa a trovare i genitori. Poco prima delle 2 di notte si avvia a riprendereper far ritorno a Lucrezia quando si accorge chenon c’è più. Allo sfortunato imprenditore non resta che recarsi al punto di polizia più vicino, la Questura di, che non avendo di notte gli uffici aperti gli consiglia di chiamare il 113.