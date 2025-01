Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni del giorno 22 gennaio 2025

L'diFox del 22si forma sotto il nuovo transito della Luna in Scorpione. Si prevedono dei cambiamenti in casa, per i nati del Toro, e dei problemi da approfondire per l'Acquario. Vediamo leastrologiche diFox di mercoledì 22, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.22diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete invita a rivedere con attenzione i conti e prendete decisioni importanti entro fine mese. È un periodo impegnativo, con momenti turbolenti da gestire. Toro - L'diFox del Toro dice che ci sono cambiamenti in casa che potrebbero risultare costosi. Le coppie affiatate potrebbero pianificare progetti significativi come figli o una nuova abitazione.