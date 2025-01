Musica | Slf svela oggi la tracklist di We the squad 2 il secondo capitolo in uscita domani

Leggi su Ildenaro.it

In attesa di “We the suad 2?(Warner Music Italy), ildel loro album manifesto (certificato platino) invenerdì 24 gennaio, la SLFlae gli ospiti del nuovo progetto.Per l’occasione, laha infatti deciso di farsi accompagnare da tre feat. molto speciale, arricchendo il progetto con le preziose collaborazioni degli amici e colleghi Geolier, Guè, Frezza e Tormento, dando vita a un disco che promette già di lasciare il segno nella scena urban italiana.Di seguito ladi “We the suad 2” (attivo il pre-save e pre-order https://wmi.lnk.to/wts2):“WE THE”“TROPP SPUORC”“MEA CRR” feat. Geolier“SMASH”“’NA VITA ANNANZ” feat. Geolier“ALL EYES ON YOU”“NUN M N FACC PROPRIJ”“DIRE DI NO” feat. Geolier“4 LIFE” feat.