Mercati europei incerti tra dazi e politiche di Trump, Parigi guida con rialzo

Incertezza nell'avvio dei, con gli operatori che guardano soprattutto agli ordini esecutivi del neoeletto presidente degli Stati Uniti, Donald, sui dossier dell'energia e dell'immigrazione: in questo quadro iazionari del Vecchio continente si sono mossi senza una direzione precisa. La Borsa migliore è stata infatti quella di, che ha chiuso con undello 0,4%, seguita da Londra in aumento dello 0,3%. In crescita dello 0,1% Francoforte, mentre Madrid ha perso lo speculare 0,1% e Amsterdam lo 0,3%. Seduta leggermente negativa anche per il listino di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha concluso in ribasso dello 0,23%, tenendo comunque quota 36.059 punti. L'euro è in tenuta sul dollaro a quota 1,04, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a dieci anni in discesa: il differenziale ha concluso la seduta a 107,9 punti base con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,58%.