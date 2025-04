Hanno tagliato la scena Obbligo o verità cosa è successo con Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo

Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi, scena censurata? Durante la puntata di ieri di “Obbligo o verità”, tra gli ospiti in studio c’era la conduttrice di La Volta Buona. Come da consuetudine, anche lei si è cimentata nei giochi proposti dallo show, incluso il celebre “Lo tengo, lo butto”. In questa occasione è stata chiamata a scegliere simbolicamente chi “tenere” e chi “buttare” tra due sue amiche e colleghe molto note nel panorama televisivo italiano: Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi.Ma proprio nel momento in cui Caterina ha iniziato a rispondere, qualcosa è andato storto, come ha fatto notare il portale Blogtvitaliana.it. Quando le è stata posta la domanda, la Balivo ha subito fatto una premessa: “Allora visto che a Tv Talk mi Hanno fatto.” Tuttavia, non ha potuto proseguire perché il maestro Francesco Facchinetti l’ha interrotta, lamentandosi per il fatto che fosse sempre lei a prendere la parola per prima: “Ma perché Caterina inizi sempre tu?”. Leggi su Caffeinamagazine.it Momento d’imbarazzo percensurata? Durante la puntata di ieri di “”, tra gli ospiti in studio c’era la conduttrice di La Volta Buona. Come da consuetudine, anche lei si è cimentata nei giochi proposti dallo show, incluso il celebre “Lo tengo, lo butto”. In questa occasione è stata chiamata a scegliere simbolicamente chi “tenere” e chi “buttare” tra due sue amiche e colleghe molto note nel panorama televisivo italiano: Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi.Ma proprio nel momento in cuiha iniziato a rispondere, qualè andato storto, come ha fatto notare il portale Blogtvitaliana.it. Quando le è stata posta la domanda, laha subito fatto una premessa: “Allora visto che a Tv Talk mifatto.” Tuttavia, non ha potuto proseguire perché il maestro Francesco Facchinetti l’ha interrotta, lamentandosi per il fatto che fosse sempre lei a prendere la parola per prima: “Ma perchéinizi sempre tu?”.

Potrebbe interessarti anche:

Avengers: Doomsday, Chris Pratt scherza sulla sua assenza: "Ero sicuro di esserci. Forse mi hanno tagliato"

L'attore dovrebbe riprendere i panni di Star-Lord nel prossimo crossover sui Vendicatori della Marvel, ma non è stato incluso nell'annuncio Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, ...

Garlasco, che fine hanno fatto i reperti del processo: un altro clamoroso colpo di scena

Sono introvabili o andati distrutti i reperti del caso Poggi. Da quanto si apprende da fonti legali, Nel dicembre 2021 e nell'aprile 2022, i reperti legati all'omicidio di Chiara Poggi sono stati ...

''Anche i ladri hanno moglie'': al Sant’Eugenio in scena la commedia con la regia di Rosalba Bologna

Al teatro Sant’Eugenio, a Palermo, proseguono gli appuntamenti in cartellone: sabato 1 e domenica 2 marzo è in programma la divertentissima commedia “Anche i ladri hanno moglie” con l’adattamento ...

Baldur's Gate 3 ha ancora tanti segreti: scoperta una scena tagliata controversa. Deadpool & Wolverine, Gambit appare nella scena post-credit tagliata e condivisa da Ryan Reynolds. Monza 2024, Feature Race: impresa di Bortoleto. Da 22° a 1° | FP - Risultati - Formula 2. Sorrentino taglia una scena in «The New Pope», per scaramanzia: il Cardinal Voiello festeggiava lo scudetto de. Nuovo supermercato piazza Frattini Milano, 17 lavoratori rischiano il posto. Uomini e donne, schiaffi in studio e scena tagliata: pazzesco dalla De Filippi, cosa hanno censurato. Ne parlano su altre fonti