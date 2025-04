Tradite il vostro partner Arriva l’anello che può scoprirvi in tempo reale funziona così

tempo reale le emozioni e il comportamento del partner. Un’idea che può far sorridere, ma che solleva interrogativi non banali sul concetto di fiducia. A realizzarlo è la società Raw and Queens Tech, nota per aver già sviluppato strumenti legati all’universo del dating online. Il dispositivo, secondo quanto anticipato, sarà disponibile tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.“The Ring” si presenta come un anello apparentemente normale, ma dotato di sensori biometrici capaci di rilevare parametri come frequenza cardiaca, tono di voce, livello di stress e addirittura eccitazione sessuale. Sulla base di questi dati, il dispositivo emette segnali luminosi di diversi colori, ognuno associato a uno specifico stato emotivo o fisico. Thesocialpost.it - Tradite il vostro partner? Arriva l’anello che può scoprirvi in tempo reale: funziona così Leggi su Thesocialpost.it Una nuova frontiera della tecnologia applicata alle relazioni di coppia è pronta a fare discutere. Si chiama “The Ring”, ed è un anello elettronico progettato per monitorare inle emozioni e il comportamento del. Un’idea che può far sorridere, ma che solleva interrogativi non banali sul concetto di fiducia. A realizzarlo è la società Raw and Queens Tech, nota per aver già sviluppato strumenti legati all’universo del dating online. Il dispositivo, secondo quanto anticipato, sarà disponibile tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.“The Ring” si presenta come un anello apparentemente normale, ma dotato di sensori biometrici capaci di rilevare parametri come frequenza cardiaca, tono di voce, livello di stress e addirittura eccitazione sessuale. Sulla base di questi dati, il dispositivo emette segnali luminosi di diversi colori, ognuno associato a uno specifico stato emotivo o fisico.

