Chiara Ferragni e Tronchetti Provera ritorno di fiamma dopo la crisi FOTO

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrano aver ritrovato l’armonia. A riportarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune FOTO esclusive dei due insieme, a pochi giorni dalla notizia della presunta rottura.Le tensioni familiari e la figura di Cecilia PirelliSecondo quanto raccontato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Ferragni e Tronchetti Provera avrebbero vissuto un periodo di crisi alimentato da tensioni familiari, in particolare per l’opposizione della madre di lui, Cecilia Pirelli. Pare infatti che la donna non abbia mai gradito l’esposizione mediatica della Ferragni, tanto da chiedere al figlio di evitare post e apparizioni pubbliche con l’influencer.La separazione e il riavvicinamentoNel weekend che ha preceduto il riavvicinamento, i due hanno trascorso momenti separati: lui a Portofino, lei in provincia di Bergamo con i figli e alcuni amici. Notizieaudaci.it - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: ritorno di fiamma dopo la crisi (FOTO) Leggi su Notizieaudaci.it La coppia paparazzata dal settimanale ChiNonostante le indiscrezioni sul loro allontanamento,e Giovannisembrano aver ritrovato l’armonia. A riportarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcuneesclusive dei due insieme, a pochi giorni dalla notizia della presunta rottura.Le tensioni familiari e la figura di Cecilia PirelliSecondo quanto raccontato dal magazine diretto da Alfonso Signorini,avrebbero vissuto un periodo dialimentato da tensioni familiari, in particolare per l’opposizione della madre di lui, Cecilia Pirelli. Pare infatti che la donna non abbia mai gradito l’esposizione mediatica della, tanto da chiedere al figlio di evitare post e apparizioni pubbliche con l’influencer.La separazione e il riavvicinamentoNel weekend che ha preceduto il riavvicinamento, i due hanno trascorso momenti separati: lui a Portofino, lei in provincia di Bergamo con i figli e alcuni amici.

