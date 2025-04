Gianni Letta festa per i 90 anni in Senato La Russa gli dona una campanella

festa a Palazzo Giustiniani per celebrare i 90 anni di Gianni Letta. A fare gli onori di casa il presidente del Senato Ignazio La Russa che gli ha fatto dono della riproduzione della campanella di Palazzo Madama. Presenti numerosi esponenti politici, sia di destra che di sinistra. "Più di tutti noi avresti voluto, potuto, saputo – scegli il termine giusto – dare il suono della campanella a maggioranza e opposizione", ha detto La Russa consegnando la martinella a Letta che l'ha fatta risuonare tra gli applausi. Presenti, tra gli altri, Guido Crosetto, Renato Brunetta, Pier Ferdinando Casini, Maria Stella Gelmini, Francesco Boccia.

